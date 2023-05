Uitblinker Jokic helpt Denver Nuggets aan eerste NBA-finale ooit

De basketballers van Denver Nuggets hebben zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de finale om het landskampioenschap in de NBA. Absolute uitblinker Nikola Jokic hielp zijn ploeg met onder meer 30 punten aan een krappe zege bij Los Angeles Lakers (111-113), waarmee de stand op een onoverbrugbare 4-0 kwam in de finale van de westelijke divisie. Op 1 juni is Miami Heat of Boston Celtics de tegenstander in het eerste duel in de landelijke eindstrijd.

Vedette LeBron James begon met de Lakers nog uitstekend aan de wedstrijd. De 38-jarige Amerikaan maakte in de eerste helft 31 van zijn 40 punten, waardoor de thuisploeg halverwege 15 punten voor stond. Maar in de tweede helft stonden Jokic en zijn ploeggenoten op. De 28-jarige Serviër noteerde verder nog 14 rebounds en 13 assists, wat zijn achtste triple-double in de play-offs van dit seizoen betekende. Dat is nu het hoogste aantal ooit van een speler in de NBA.

“We geven niet op,” zei Jokic tegen het Amerikaanse ESPN over de moeizame wedstrijd. “Ik heb dit de afgelopen vijf jaar gezegd. Als we slecht of goed waren, we moeten niet opgeven. Dat is wat ons vandaag lukte. In de tweede helft draaiden we de boel om en ging iedereen ervoor.”

In de finale van de oostelijke divisie heeft Miami Heat nog één overwinning nodig (3-0). Het gebeurde niet eerder in de NBA-geschiedenis dat de finales van beide divisies in een ‘sweep’ eindigden.