Wielerronde Benelux Tour wordt Renewi Tour

Afvalverwerker Renewi is de nieuwe naamgever van de Benelux Tour, een rittenkoers voor beroepswielrenners in Nederland en België. De Renewi Tour begint op 23 augustus in de Belgische kustplaats Blankenberge en duurt vijf dagen. Op de tweede dag is er een ploegentijdrit in het Zeeuwse Sluis. Daarna volgen nog drie ritten met start en finish in België.

“De vijfdaagse wielerwedstrijd wordt onder impuls van de nieuwe titelpartner Renewi een voorbeeldevenement op het vlak van duurzaamheid”, meldt de organisatie achter de koers die eerder ook Eneco Tour en BinckBank Tour heette. De laatste editie, in 2021, werd gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. Vorig jaar kon de koers, met name vanwege logistieke problemen, niet doorgaan.