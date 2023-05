Bredewold wint rit in Ronde van Thüringen, SD Worx oppermachtig

Wielrenster Mischa Bredewold heeft de tweede etappe van de Ronde van Thüringen gewonnen en daardoor de leiderstrui in de Duitse rittenkoers overgenomen. De 22-jarige Nederlandse was in de rit van 154 kilometer met start en finish in Gera de snelste na een solo. Die begon Bredewold op 11 kilometer van de finish.

De Italiaanse Barbara Guarischi, haar teamgenote bij SD Worx, werd tweede. De derde plek was voor Lorena Wiebes, die voor hetzelfde team rijdt.

De Nederlandse ploeg won dinsdag al de ploegentijdrit, de eerste etappe van de koers. De Belgische Lotte Kopecky kreeg toen de leiderstrui. De Ronde van Thüringen duurt tot en met zondag.