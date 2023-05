De Jong en Rus op één zege van hoofdtoernooi Roland Garros

Tennissers Jesper de Jong en Arantxa Rus staan in de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 22-jarige De Jong versloeg de Slowaak Norbert Gombos, de nummer 132 van de wereld. De geboren Haarlemmer, die 63 plekken lager staat op de wereldranglijst, benutte zijn eerste matchpoint: 6-3 7-5.

Rus versloeg Barbora Palicova uit Tsjechië met 6-3 6-4. In de tweede set kwam de Nederlandse nog met 4-1 achter, maar de volgende vijf games waren voor de nummer 113 van de wereld. Palicova staat 210e op de wereldranglijst. De 32-jarige Rus moet alleen nog winnen van de Japanse Moyuka Uchijima of Ankita Raina uit India. Voor De Jong is Hamad Medjedovic uit Servië de laatste horde.

Lesley Pattinama-Kerkhove lukte het niet om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. De 31-jarige Nederlandse verloor van de Russische Elina Avanesjan: 6-3 4-6 6-3. Pattinama-Kerkhove moest zich na 1 uur en 50 minuten gewonnen geven tegen de mondiale nummer 134. De Nederlandse nummer 207 van de ranglijst won maandag in de eerste kwalificatieronde nog wel van Leyre Romero Gormaz uit Spanje.

Jelle Sels, Gijs Brouwer en Arianne Hartono werden eerder al uitgeschakeld.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag. De tennissers moeten drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema.