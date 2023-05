Oververmoeide Schulting begint later aan shorttrackseizoen

Suzanne Schulting bereidt zich los van de andere shorttrackers van de nationale selectie voor op het nieuwe seizoen. Volgens schaatsbond KNSB moet de meervoudig olympisch kampioene “eerst de balans hervinden in wat ze fysiek en mentaal aan kan”. Daardoor is de kans aanwezig dat Schulting de wereldbekerwedstrijden in het najaar overslaat, in de tweede seizoenshelft en bij de WK in Rotterdam wil ze er in ieder geval weer bij zijn.

“De afgelopen zeven jaar ben ik bijna dagelijks tot het uiterste gegaan”, laat Schulting weten. “Dat heeft me heel veel moois gebracht, maar het heeft ook heel veel van me gevergd. Het is nu echt tijd om de batterij helemaal op te laden voordat ik weer volle bak aan de slag ga zoals ik gewend was.”