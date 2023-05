Tennisser Griekspoor meldt zich uit voorzorg af in Genève

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor de achtste finales van het toernooi in Genève. Hij heeft opnieuw last gekregen van zijn rechterenkel.

Griekspoor verwacht dat hij gewoon aan Roland Garros kan deelnemen. Het belangrijkste toernooi op gravel begint zondag in Parijs. “Ik ben helaas niet helemaal fit om vanavond te spelen”, laat hij weten. “Ik wil geen risico nemen met het oog op Roland Garros. Zie jullie in Parijs.”

Griekspoor zou in de achtste finales tegen de Chileen Nicolás Jarry spelen. Hij liep zijn enkelblessure op in Madrid en sloeg het toernooi van Rome over. Griekspoor keerde in Genève terug op de baan met een zege op de Italiaanse qualifier Stefano Travaglia: 7-5 7-6 (3).