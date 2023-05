Darter Van Gerwen wint voor zevende keer Premier League

Michael van Gerwen heeft voor de zevende keer in zijn loopbaan de Premier League gewonnen. De nummer 3 van de wereld was in de Londense O2 Arena in de finale met 11-5 Gerwyn Price uit Wales de baas.

In de finale kwam de Nederlander tot een gemiddelde van 105,43, Price noteerde een gemiddelde score van 99,5.

Van Gerwen was eerder op de avond in de halve eindstrijd met 10-8 te sterk voor Michael Smith, Price liet Jonny Clayton met 10-2 kansloos.

De 34 jaar oude Van Gerwen ontving een cheque van 275.000 pond, omgerekend 316.000 euro. Hij won de Premier League ook in 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022. In 2014 en 2015 was Van Gerwen finalist.