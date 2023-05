F1-coureur De Vries snapt speculaties na uitblijven prestaties

Autocoureur Nyck de Vries beseft dat er speculatie is over zijn toekomst in de Formule 1. De 28-jarige coureur van AlphaTauri is er in de eerste vijf races van zijn eerste seizoen nog niet in geslaagd in de punten te rijden en hoopt op verbetering bij de Grote Prijs van Monaco dit weekend.

“Die speculaties komen niet echt als een verrassing”, zei De Vries, die vorig seizoen in de GP van Italië – die hij voor Williams reed – als negende eindigde. “Ik denk dat dat onderdeel is van onze wereld en uiteindelijk draait het om presteren en het laten zien op de baan.”

De Friese autocoureur erkende dat hij wellicht iets te veel fouten had gemaakt. “Maar ik ben een mens en dat gebeurt, ik maak fouten. Ik probeer ervan te leren en door te gaan. Daarnaast denk ik dat ik een goede snelheid heb laten zien op sommige momenten. Dat geeft me moed en toont wat mij betreft aan dat de potentie er is. Persoonlijk denk ik dat het een kwestie van tijd is totdat de puzzelstukjes in elkaar vallen.”

De Vries wil graag in de races in Europa verbetering laten zien. “Wat ik leer gaat verschillende kanten op. Hoe je een weekend opbouwt, hoe je omgaat met de verschillende brandstofniveaus en banden, motorafstellingen en veranderende omstandigheden op de baan. We zijn begonnen met drie stratencircuits. Al die kleine dingen tellen op. Het is niet één aspect dat uitdagend is. Het is ons beroep en ik geef alles wat ik heb.”