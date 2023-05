Golfer Luiten begint met goede eerste ronde aan KLM Open

Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan de 103e editie van het KLM Open. De tweevoudig winnaar van het toernooi voltooide zijn eerste ronde op het Bernardus Golf in Cromvoirt in 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde. Daarmee staat de 37-jarige Bleiswijker voorlopig op een gedeelde derde plaats, maar nog lang niet alle golfers zijn klaar met hun eerste ronde.

Luiten, die het KLM Open in 2013 en in 2016 op zijn naam schreef, kwam tot zeven birdies en twee bogeys op de achttien holes. Hij staat vier slagen achter de voorlopige leider Jorge Campillo uit Spanje. Die sloeg tien birdies en slechts één bogey. De Brit Andy Sullivan staat momenteel tweede met 66 slagen.