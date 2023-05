Italiaan Zana wint bergetappe in Giro, Thomas behoudt roze

Wielrenner Filippo Zana heeft de achttiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaanse kampioen van Team Jayco AlUla was na een lastige bergetappe van 161 kilometer de beste in Val di Zoldo. Hij won het sprintje voor medevluchter Thibaut Pinot uit Frankrijk. De Fransman Warren Barguil werd derde.

Geraint Thomas behield de roze leiderstrui in de Ronde van Italië. De wielrenner uit Wales van Ineos-Grenadiers sloeg aanvallen van concurrent Primoz Roglic af en kwam samen met de Sloveen op 1.55 minuut van de ritwinnaar over de streep.

Op de eerste beklimming van de dag, de Passo della Crosetta ontstond de kopgroep waarvan Zana en Pinot het tot aan de finish zouden redden. Na veel pogingen ontstond er een groep met de Franse renners Pinot en Aurélien Paret-Peintre, de Canadees Derek Gee en de Italiaan Marco Frigo. De Italiaanse kampioen Zana, de Fransman Barguil en Vadim Pronskiy uit Kazachstan sloten daar nog bij aan.

Aan de voet van de lastige klim naar Coi, het eerste deel van de slotklim naar Val do Zoldo, hadden de koploper ruim 4 minuten voorsprong op de groep met favorieten. Pinot versnelde en alleen Zana kon volgen. Barguil, Paret-Peintre en Gee reden op een kleine achterstand. Pinot ging de sprint vroeg aan, maar de Italiaan kwam ernaast en passeerde de 32-jarige Fransman, die aan zijn laatste seizoen bezig is.

In de groep met favorieten nam Jumbo-Visma het initiatief over van Ineos-Grenadiers. Sepp Kuss, de Amerikaanse helper van kopman Roglic versnelde en João Almeida, de nummer 2 van het klassement, kon het tempo op de steile stukken niet bijhouden. Rozetruidrager Thomas en de Ier Eddie Dunbar zaten wel in het wiel. Met nog 5,5 kilometer te gaan nam Roglic over en alleen de donderdag 37 jaar oud geworden Thomas kon volgen.

In het tweede deel van de beklimming leek Almeida het gat naar Thomas en Roglic nog dicht te rijden, maar de Portugees van UAE Team Emirates moest uiteindelijk 21 seconden toegeven op zijn twee concurrenten voor de eindzege. Thymen Arensman kwam als beste Nederlander op een twaalfde plaats over de streep, op 2.40 van Zana.

Thomas heeft nu Roglic als eerste concurrent in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma heeft 29 seconden achterstand. Almeida staat derde op 39 seconden. Vrijdag volgt opnieuw een lastige bergetappe van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo. Zaterdag is een klimtijdrit naar Monte Lussari.