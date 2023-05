Judoka Cornelisse pakt goud bij Grand Prix Linz

Judoka Pleuni Cornelisse heeft bij de Grand Prix van Linz goud gewonnen in de klasse tot 57 kilogram. De 23-jarige Cornelisse was in de finale op waza-ari te sterk voor de Duitse Mascha Ballhaus.

Op weg naar de eindstrijd had Cornelisse vier keer op ippon gewonnen. Bij de laatste vier versloeg ze Daria Bilodid uit Oekraïne.

Cornelisse is de nummer 38 van de wereld. Ze wist nooit eerder een Grand Prix te winnen. Wel pakte ze twee keer zilver op een Grand Prix, vorig jaar in Portugal en in 2021 in Kroatië.