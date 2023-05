Ploegleider Jumbo-Visma ziet ‘uitstekende reactie’ van Roglic

Ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma vindt dat Primoz Roglic een uitstekende reactie heeft gegeven na zijn mindere dag in de zestiende etappe van de Ronde van Italië. De Sloveense kopman liet in de achttiende rit zien sterk te zijn op de slotklim naar Val di Zoldo en klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement, achter rozetruidrager Geraint Thomas.

“João Almeida kraakte vandaag door de aanval van Primoz”, zei Reef. “Het lijkt erop dat hij het nu was die een slechte dag kende. Wellicht dat Thomas, die vandaag in staat was te volgen, die de komende twee dagen ook nog tegenkomt. Met de vijf man die zijn ploeg nog in koers heeft, kunnen ze de wedstrijd tot een bepaald moment controleren.” De ploegleider zag dat als er aanvallen komen, de renners van Ineos Grenadiers het ook lastig krijgen. “Wellicht dat wij nog kunnen profiteren van een zwak moment van hen.”

Ook Sepp Kuss, die voor de versnelling zorgde die Almeida te veel werd, had een sterke kopman gezien. “Op dagen als vandaag kun je niet met de besten wedijveren als je niet helemaal 100 procent bent”, zei de Amerikaan. “Gelukkig is Primoz uitstekend in orde. Met de tijdwinst die hij vandaag heeft geboekt kunnen we tevreden zijn.”

In de loodzware rit van vrijdag gaat de ploeg nog een keer proberen in de aanval te gaan, kondigde Kuss aan. “We kijken nu uit naar de koninginnenrit, waar we als ploeg de laatste keer in deze Giro iets op poten kunnen zetten. De tijdrit van zaterdag wordt een man-tegen-mangevecht.”

Roglic staat in het algemeen klassement op 29 seconden van Thomas. Na de bergetappe van vrijdag volgt nog een klimtijdrit op zaterdag en een vlakke etappe op zondag in Rome.