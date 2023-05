Van de Zandschulp en Griekspoor starten in Parijs tegen qualifier

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor beginnen Roland Garros allebei met een partij tegen een qualifier. Het kwalificatietoernooi loopt nog tot en met vrijdag en de mondiale nummers 30 en 39 horen pas daarna wie hun tegenstanders zijn.

Mocht Van de Zandschulp winnen, dan treft hij in de tweede ronde de Serviër Dusan Lajovic of Zhang Zhizhen uit China. Griekspoor neemt het bij winst op tegen de als dertiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz of de Belg David Goffin.

De loting heeft verder uitgewezen dat Carlos Alcaraz en Novak Djokovic elkaar in de halve finale tegen zullen komen, als de twee wereldtoppers en favorieten alle eerdere rondes weten te doorstaan. 22-voudig grandslamkampioen Djokovic begint met een partij tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic. Voor Alcaraz, de Spaanse nummer 1 van de wereld, wacht eerst een qualifier. Titelverdediger Rafael Nadal is er vanwege een heupblessure niet bij in Parijs.

Jesper de Jong had zich donderdag voor het hoofdtoernooi kunnen plaatsen, maar hij verloor in de laatste kwalificatieronde in drie sets van de Serviër Hamad Medjedovic. Het werd 0-6 6-2 6-2.

Bij de vrouwen neemt de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek het in de openingsronde op tegen de Spaanse Cristina Bucsa. De als tweede geplaatste Aryna Sabalenka werd gekoppeld aan Marta Kostjoek uit Oekraïne.

Voormalig grandslamkampioenen Bianca Andreescu uit Canada en Victoria Azarenka aan Belarus spelen in de eerste ronde tegen elkaar, evenals de Tsjechische Karolina Pliskova en Sloane Stephens uit de Verenigde Staten.

Arantxa Rus komt vrijdag nog in actie in de laatste kwalificatieronde. Zij neemt het op tegen de Japanse Honoka Uchiyama.

Het hoofdtoernooi van het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint zondag.