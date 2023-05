Van Gerwen naar finale Premier League na nipte zege op Smith

Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de finale van de Premier League. In de halve eindstrijd van de play-offs was de titelhouder met 10-8 te sterk voor de Engelsman Michael Smith, de nummer 1 van de wereld. Van Gerwen kwam in de O2 Arena in Londen tot een gemiddelde score van 101,45. Hij maakte het af met dubbel 10.

Van Gerwen, de mondiale nummer 3, neemt het later op de avond in de finale op tegen Gerwyn Price uit Wales. De nummer 4 van de wereld versloeg Jonny Clayton met groot vertoon van macht: 10-2.

De 34-jarige Van Gerwen kan de Premier League voor de zevende keer winnen. Price won de competitie voor de acht meest aansprekende darters nog nooit.