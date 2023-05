Verstappen hecht niet meer waarde aan zege in GP van Monaco

Max Verstappen heeft het belang van een zege in Grote Prijs van Monaco enigszins gerelativeerd. Hij legde tijdens de persconferentie uit dat het de meest uitdagende race van het seizoen is, maar dat een overwinning er niet meer waard is dan in andere races.

“Ik wil heel graag winnen, natuurlijk, maar je krijgt niet meer punten omdat het Monaco is”, zei de regerend wereldkampioen en klassementsleider. “Dus je doet wat je kan en dan pak je je bij elkaar en maak je je op voor de volgende race.”

Verstappen (25) won de Grote Prijs van Monaco in 2021. Vorig jaar moest hij de zege laten aan ploeggenoot Sergio PĂ©rez. “Het is voor ons waarschijnlijk de lastigste race om te winnen”, keek de Limburger vooruit. “We zijn niet heel dominant geweest in de kwalificaties. Maar we zullen zien.”

Verstappen won drie van de vijf races dit seizoen, maar wist in de kwalificaties maar twee keer poleposition te veroveren. De Red Bull-coureur zei al dat een goede kwalificatie in Monaco nog belangrijker is, omdat het lastig is om in te halen in de race op het krappe stratencircuit.

De race van Monaco is zondag en begint om 15.00 uur.