Golfer Luiten rond in baangemiddelde op KLM Open

Joost Luiten is op de tweede dag van het KLM Open rondgegaan in het baangemiddelde van 72 slagen. De tweevoudig winnaar van het toernooi staat halverwege het toernooi in Cromvoirt op een score van -5.

De 37-jarige Luiten begon veelbelovend aan het grootste golftoernooi van Nederland en noteerde op de openingsdag een score van vijf slagen onder par. Daarmee stond hij op een gedeelde vijfde plek.

Luiten startte goed bij zijn tweede ronde en noteerde op zowel de derde als vierde hole een birdie. Halverwege zijn ronde stond hij echter op level par na twee bogeys. In de tweede helft van zijn ronde noteerde hij een double bogey op de veertiende hole. Hij sloot af met een birdie op de achttiende en laatste hole.

In 2013 en 2016 was Luiten de beste op het KLM Open. Beide edities werden op een andere baan gespeeld.

Veel golfers zijn nog bezig met hun ronde.