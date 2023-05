Griekspoor zondag al in actie op Roland Garros

Tennisser Tallon Griekspoor komt zondag al in actie op Roland Garros. De nummer 2 van Nederland neemt het op tegen een nader te bepalen speler uit het kwalificatietoernooi.

De 26-jarige Griekspoor deed deze week mee aan het graveltoernooi van Genève, maar hij trok zich terug met een enkelblessure. Dat deed de mondiale nummer 39 uit voorzorg, zo maakte hij later bekend.

Botic van de Zandschulp speelt op maandag of dinsdag. De beste tennisser van Nederland, de nummer 25 van de plaatsingslijst, zit in de onderste helft van het mannenschema. Die helft speelt op maandag en dinsdag, de bovenste helft op zondag en maandag.

Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat al op zondag begint. Op de openingsdag maken ook Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en de Rus Andrej Roeblev hun opwachting. Het is nog niet bekend wanneer Arantxa Rus, die vrijdagmiddag een plek in het hoofdtoernooi afdwong, in actie komt.