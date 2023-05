Verstappen zesde in afgebroken eerste vrije training GP Monaco

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is als zesde geƫindigd in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco. De sessie moest voortijdig worden afgebroken nadat Alexander Albon met zijn Williams tegen een muur terecht kwam bij het insturen van een bocht. Hij beschadigde daarbij zijn banden.

Verstappen klokte voor Red Bull een tijd van 1.14,244. Vanuit de cockpit was regelmatig te horen dat de Nederlander niet tevreden was over zijn auto. Hij zei onder meer dat het hem moeite kostte in de snelle bochten de auto te besturen.

De Spanjaard Carlos Sainz was de snelste in zijn Ferrari. Hij ging rond in 1.13,372. Zijn landgenoot Fernando Alonso eindigde in zijn Aston-Martin als tweede (1.13,710). De Brit Lewis Hamilton werd derde in 1.14,035. Nyck de Vries finishte voor AlphaTauri als zestiende in 1.15,083.

De tweede vrije training staat vrijdagmiddag voor 17.00 uur gepland.