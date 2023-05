Wielrenner Carthy moet Giro met maagproblemen verlaten

Met de Brit Hugh Carthy heeft opnieuw een renner de Giro d’Italia moeten verlaten. De kopman van EF Education-EasyPost heeft al een paar dagen last van zijn maag. Zijn team liet vrijdagochtend weten dat hij niet meer van start gaat in de negentiende etappe. “Hugh gaat naar huis om uit te rusten en bij te komen. Dank je wel voor je inzet Hugh”, twitterde zijn ploeg.

Carthy is de 51e uitvaller in deze Ronde van Italiƫ, die zondag finisht in Rome.

De negentiende etappe gaat van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo.