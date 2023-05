Wielrenster Kool sprint naar zege in Engeland

Charlotte Kool heeft de eerste etappe van de RideLondon Classique gewonnen. De Nederlandse wielrenster van Team DSM was de sterkste in een sprint van een kopgroep met veel favorieten voor de eindzege. De rit leidde de rensters over een parcours van 146 kilometer van Saffron Walden naar Colchester.

De 24-jarige Kool finishte voor de Franse Clara Copponi en de Britse Lizzie Deignan. Ze vierde haar vijfde zege van het seizoen. Kool won eerder twee etappes in de UAE Tour, een rit in de Ronde van Spanje en de Omloop der Kempen.

De RideLondon Classique telt drie etappes en is zondag afgelopen.