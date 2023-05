Ook Ronde van Noorwegen heeft last van slecht weer

Ook de Ronde van Noorwegen heeft te kampen met slechte weersomstandigheden. De organisatie besloot de eerste etappe van zaterdag vanwege de hevige regenval drastisch in te korten. In plaats van een rit over 207 kilometer van Jondal naar Hovden, rijden de wielrenners nu vanuit Röldal naar de finishplaats over een afstand van ruim 85 kilometer. Voor de toeschouwers in Jondal resteert slechts de teampresentatie, waarna de renners per bus en auto naar de nieuwe startplaats reizen.

“We voelen met jullie mee”, twitterde de organisatie van de Giro d’Italia, de ronde die eerder ook al het routeschema moest aanpassen vanwege het slechte weer.

De Brit Ben Tulett draagt na zijn winst in de proloog de leiderstrui in Noorwegen.