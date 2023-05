Paardensportbond KNHS niet blij met nieuwe opzet Nations Cup

De nieuwe opzet van de Nations Cup voor springruiters levert bij de Nederlandse paardensportbond KNHS weinig enthousiasme op. Vanaf 2024 gaat de cyclus onder een nieuwe naam, met minder landenwedstrijden en meer prijzengeld verder. Dat deel krijgt instemming maar Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, is kritisch over het nieuwe wedstrijdformat. “Een landenwedstrijd over één ronde is sportief gezien geen landenwedstrijd”, zegt ze over de nieuwe door de internationale bond FEI gepresenteerde opzet.

Onder de naam Longines League of Nations strijden volgend jaar teams uit de beste tien landen op nog maar vijf locaties om een plaats in de finale. Met die inkrimping kan Boelhouwer leven. “Het wordt op deze manier veel compacter. De Nations Cup serie is nu te veel verwaterd en geen krachtig merk zoals dat vroeger was.”

Maar het loslaten van de bestaande formule met twee rondes, kan geen goedkeuring wegdragen bij Boelhouwer. “De FEI heeft verschillende gesprekken gevoerd met federaties waarin is aangegeven dat een landenwedstrijd met twee rondes sportief gezien absoluut de voorkeur heeft. Het wordt nu in de kwalificatiewedstrijden één ronde met een barrage. Daar zijn we echt niet blij mee. Het is veel minder spannend en onderscheidend terwijl de ruiters in de nieuwe opzet minder rankingpunten kunnen verdienen dan in bijvoorbeeld een Rolex-landenwedstrijd, met twee rondes. Terwijl de Nations Cup de belangrijkste landenwedstrijd zou moeten zijn.”

Boelhouwer voelt zich overvallen en gaat dat de FEI laten weten. “Ze zeggen dat ze er met belanghebbenden over hebben gesproken, maar wij hebben nog niet kunnen achterhalen wie dat waren.”