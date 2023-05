Teamgenoot van Verstappen baalt in Monaco: alles ging mis

Sergio Pérez beleefde in Monaco naar eigen zeggen zijn “slechtste weekend in lange tijd” in de Formule 1. De Mexicaanse coureur crashte zaterdag aan het begin van de kwalificatie en moest daarom zondag vanaf de laatste plek starten. “Alles ging mis. Vandaag betaalde ik de prijs voor een domme fout van mezelf in de kwalificatie”, zei Pérez, nadat hij als zestiende was afgevlagd.

Het lukte de Mexicaan in de race over 78 rondes amper om zich naar voren te werken. Inhalen is sowieso al vrijwel onmogelijk in de nauwe straten van Monaco en Pérez maakte daarbij ook nog wat foutjes. Zo beschadigde hij de voorvleugel van zijn Red Bull-auto toen hij achterop de Haas van Kevin Magnussen reed.

“Ik ben heel teleurgesteld over mijn prestatie. Niet alleen die van vandaag, maar dit hele weekend. Het kostte me 25 punten”, zei Pérez, de nummer 2 in het WK-klassement. Zijn teamgenoot Max Verstappen leidde in Monaco van start tot finish. De Nederlander breidde in het WK zijn voorsprong op Pérez uit tot 39 punten.

“Een verschrikkelijk weekend”, aldus de Mexicaan, die dit seizoen twee van de zes grands prix won. In de andere vier zegevierde Verstappen. “Ik heb nog hoop op het kampioenschap, maar ik weet dat ik me geen race zonder punten meer kan permitteren. Hopelijk ben ik volgende week in Barcelona terug op mijn oude niveau. Ik moet perfect zijn in de komende races en snel overwinningen boeken. Ik ben blij dat we over een paar dagen al weer mogen racen.”