Rojer knokt zich in dubbelspel Roland Garros langs Tsitsipas

Jean-Julien Rojer heeft in het dubbelspeltoernooi van Roland Garros een zwaarbevochten zege geboekt op Stefanos Tsitsipas en diens broer Petros Tsitsipas. Rojer en zijn tennispartner Marcelo Arévalo uit El Salvador wonnen met 6-3 3-6 7-6 (6) van de Grieken. Tsitsipas is de nummer 5 van de wereld in het enkelspel.

In de derde set wordt er bij 6-6 een tiebreak tot de tien punten gespeeld. In die matchtiebreak maakte het duo Rojer/Arévalo na een 4-0-achterstand zes punten op een rij.

Rojer (41) en Arévalo (32) pakten vorig jaar de titel op Roland Garros. Het was voor Rojer, die geen deel meer uitmaakt van het Nederlands Daviscup-team, zijn derde grandslamtitel.

Wesley Koolhof wist zich met zijn Britse partner Neal Skupski ook te plaatsen voor de tweede ronde. Koolhof en Skupski, als eerste geplaatst in Parijs, versloegen Gonzalo Escobar uit Ecuador en Andrej Goloebev uit Kazachstan met 6-3 7-6 (5). Koolhof en Skupski wachten dit seizoen nog op hun eerste titel.

Robin Haase leed met de Oostenrijker Philipp Oswald een gevoelige nederlaag. Haase en Oswald moesten met 3-6 7-6 (4) 7-6 (8) hun meerdere erkennen in de Monegask Romain Arneodo en Tristan-Samuel Weissborn uit Oostenrijk. Haase en Oswald stonden met 6-3 5-3 voor.

Tallon Griekspoor en Bart Stevens waren kansloos tegen de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië. Het werd 6-2 6-3.