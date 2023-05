Rus verliest opnieuw in eerste ronde Roland Garros

Arantxa Rus is op Roland Garros opnieuw niet voorbij de eerste ronde gekomen. De beste tennisster van Nederland verloor met 6-2 6-3 van de Oostenrijkse Julia Grabher, de nummer 61 van de wereld.

Voor de 32-jarige Rus, die 114e staat op de wereldranglijst, was het de elfde keer op een rij dat ze in de openingsronde van een grand slam verloor. Begin 2020 wist ze, op de Australian Open, voor het laatst een wedstrijd te winnen in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi.

Rus kwam op baan 12 direct met 5-0 achter en kwam nog terug tot 5-2. In de beginfase van de tweede set ging het gelijk op, maar na een break op 3-3 had Rus weinig meer in te brengen. Bij 5-3 leverde ze op love, zonder een punt te winnen, haar servicegame in. De partij duurde een uur en 25 minuten.

In totaal maakte Rus, die zich met regelmaat versloeg op de zware spinballen van haar opponente, 38 onnodige fouten en ze noteerde slechts 9 winners. Ze wist slechts één van de zeven breakpoints te benutten, terwijl Grabher er vijf van de zes verzilverde.

De zes jaar jongere Grabher, die nog nooit een wedstrijd had gewonnen op een grandslamtoernooi, haalde vorige week nog de finale van het WTA-toernooi van Rabat. Rus had de drie voorgaande onderlinge duels met de Oostenrijkse allemaal in haar voordeel beslist.

Rus had vorige week drie wedstrijden gewonnen in het kwalificatietoernooi. Ze stond in de voorronden geen set af. Rus was de enige Nederlandse speelster in het vrouwenenkelspel.

In het mannenenkelspel wordt Nederland nog vertegenwoordig door Tallon Griekspoor, die woensdag in actie komt in de tweede ronde.