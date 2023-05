Verstappen ziet hoofdingenieur Marshall naar McLaren gaan

Rob Marshall vertrekt na zeventien jaar bij het Formule 1-team van Red Bull. De hoofdingenieur van het team van wereldkampioen Max Verstappen maakt de overstap naar rivaal McLaren, melden beide teams.

De 55-jarige Marshall, die op 1 januari bij zijn nieuwe werkgever begint, was van 2006 tot 2016 hoofdontwerper bij Red Bull. In die periode verzekerde de Duitser Sebastian Vettel zich van vier wereldtitels. Daarvoor was Marshall ook succesvol bij Renault, waar de Spanjaard Fernando Alonso twee keer wereldkampioen in de Formule 1 werd.

“Zijn invloed zal worden gemist, maar we bedanken hem nogmaals voor alles wat hij heeft gedaan en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol”, zegt Chris Horner, teambaas van Red Bull in een verklaring.

McLaren won in 2008 met Lewis Hamilton voor het laatst de wereldtitel in de belangrijkste raceklasse voor auto’s. De Brit Lando Norris en de AustraliĆ«r Oscar Piastri rijden dit seizoen voor McLaren in de Formule 1 en nemen in de WK-stand respectievelijk de elfde en dertiende plek in.