Wielrenner Carapaz wint zware wedstrijd door Alpes-Maritimes

Wielrenner Richard Carapaz heeft in Frankrijk de derde editie van de Mercan’Tour Classic gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education-EasyPost kwam na 169 kilometer alleen over de finish na een zware wedstrijd door de Alpes-Maritimes. De Oostenrijker Felix Gall eindigde als tweede op 12 seconden. Lennert Van Eetvelt uit België finishte op 38 seconden als derde.

Carapaz won in 2019 de Ronde van Italië. Hij stapte dit jaar over van Ineos Grenadiers naar EF Education-EasyPost. Hij is de opvolger van Jakob Fuglsang, de Deen die de wedstrijd vorig jaar op zijn naam schreef.