Griekspoor verliest op Roland Garros in vijf sets van Hurkacz

Het is Tallon Griekspoor net niet gelukt voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde van Roland Garros te halen. De nummer 39 van de wereld verloor in een vijfsetter van 4 uur en 41 minuten van de Pool Hubert Hurkacz, die als dertiende geplaatst is in Parijs. Het werd 6-3 5-7 6-7 (13) 7-6 (5) 6-4. Griekspoor serveerde op 5-4 in de vierde set voor de wedstrijd.

Vorig jaar verloor Griekspoor (26) ook in de tweede ronde in Parijs. Toen was de Amerikaan Brandon Nakashima in drie sets te sterk. Begin dit jaar haalde Griekspoor op de Australian Open voor het eerst de derde ronde van een grandslamtoernooi.

Griekspoor was de enige Nederlander die nog actief was in het enkelspel van het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Botic van de Zandschulp verloor maandag in de openingsronde en Arantxa Rus dinsdag.

In de derde ronde neemt Hurkacz het op tegen de Peruaan Juan Pablo Varillas, die Roberto Bautista Agut uit Spanje in vijf sets versloeg.