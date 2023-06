Coach Lucassen wil Monfils aan deelname Spelen Parijs helpen

De Franse tennisser Gaël Monfils wil volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs nog een keer het beste van zichzelf laten zien. De Nederlandse coach Peter Lucassen (35), die tot voor kort samenwerkte met Botic van de Zandschulp, moet hem daarbij gaan helpen.

Woensdagavond rond middernacht werd omgeroepen dat Monfils binnen enkele ogenblikken een persconferentie zou gaan beleggen op Roland Garros. De voormalig nummer 6 van de wereld had eerder op de dag niet gespeeld, dus de mededeling riep vragen op. Een kwartier later bleek dat Monfils zich had teruggetrokken met een polsblessure.

De afgelopen maanden wordt Monfils veel gehinderd door blessures, maar ondanks dat hij al 36 jaar oud is en al ruim 21 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar heeft geslagen, is hij absoluut nog niet van plan om te stoppen. Over iets meer dan een jaar zijn namelijk de Spelen in Parijs, op ‘zijn’ Roland Garros.

“Dat is voor hem zijn grote doel, net als voor andere Fransen die aan het einde van hun carrière zitten. Dat moet een van hun laatste kunstjes worden”, aldus Lucassen, die enkele weken geleden door Monfils zelf werd gebeld met de vraag of hij hem wilde begeleiden. “Hij is teruggekeerd bij zijn oude coach Mikael Tillström, die niet het hele jaar op reis wilde zijn. Ze waren daarom op zoek naar een coach voor een bepaald aantal weken per jaar. Roland Garros kwam eraan en ze wilden snel schakelen.”

Raemon Sluiter heeft een belangrijke rol gespeeld in de samenwerking, vertelde Lucassen op Roland Garros. Sluiter werkt al enige tijd samen met Elina Svitolina, de vrouw van Monfils, en heeft Lucassen naar voren geschoven.

“Ik kende Monfils wel, maar eigenlijk alleen doordat spelers van me weleens met hem hebben getraind”, aldus Lucassen, die zich in aanloop naar Roland Garros met Monfils in Genève heeft voorbereid. “Soms is het de vraag hoe laat hij de baan op komt, maar als hij erop staat, ligt de intensiteit hoog. Hij werkt onwijs hard zodra hij op de baan staat. Maar het is wel een jongen die uitgedaagd moet worden. Om alles moet gewed worden en bij alles moet er iets op het spel staan.”

Monfils is afgezakt naar plek 394 op de wereldranglijst en heeft nog veel punten nodig om olympische kwalificatie af te dwingen. “Natuurlijk is hij wat ouder en voelt hij zijn lichaam, maar hij wil wel weer een volledig programma gaan draaien. Dat heeft zeker wat tijd nodig, maar ik denk dat hij snel weer richting de top kan.”