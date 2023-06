Detroit Pistons biedt coach Williams duurste contract ooit in NBA

Basketbalclub Detroit Pistons heeft een zesjarig contract ter waarde van 87,5 miljoen dollar (ruim 80 miljoen euro) klaarliggen voor coach Monty Williams. Als de oud-coach van Phoenix Suns toehapt, kan hij de best betaalde coach ooit worden in de NBA. Volgen Amerikaanse sportmedia kan Williams de waarde van het contract boven de 100 miljoen brengen als hij kiest voor twee extra seizoenen.

De Pistons hadden drie opties voor de vacature die coach Dwane Casey achterliet. Casey stapte vorige maand op na een bijzonder matig seizoen. Williams zat daar eerst niet bij. De coach, die onlangs tamelijk verrassend werd ontslagen bij Phoenix Suns, had zich laten ontvallen dat hij een sabbatical zou nemen. Maar de 51-jarige Williams heeft zich bedacht en zou volgens ESPN en The Ahtletic nu op het punt staan het miljoenencontract te tekenen bij Detroit Pistons. Hij werd in het seizoen 2021/2022 uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de NBA.