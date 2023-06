Sinner laat twee matchpoints onbenut en verliest van Altmaier

Jannik Sinner is op Roland Garros niet verder gekomen dan de tweede ronde. De als achtste geplaatste Italiaan, een outsider voor de titel, liet tegen de Duitser Daniel Altmaier twee wedstrijdpunten onbenut en verloor in vijf sets. Het werd 6-7 (0) 7-6 (7) 1-6 7-6 (4) 7-5.

Na maar liefst 5 uur en 26 minuten maakte Altmaier het af met een ace. Hij benutte na een zenuwslopende fase pas zijn vijfde wedstrijdpunt. Na afloop kreeg de nummer 79 van de wereld een staande ovatie op het volgepakte Court Suzanne Lenglen, waarna de Duitser zijn tranen de vrije loop liet.

“Ik hou van het spelletje tennis”, zei Altmaier (24) na de langste wedstrijd van het toernooi. “Ik weet niet of het historisch was, maar in ieder geval was het een wedstrijd om te herinneren. De emoties waren geweldig.”

Sinner serveerde in de vierde set bij 5-4 voor de overwinning en was tot tweemaal toe één punt verwijderd van een plek in de derde ronde. Altmaier gaf zich echter niet gewonnen, wist met het nodige geluk een vijfde set af te dwingen en mocht bij 5-4 in de vijfde set ook serveren voor de wedstrijd.

Ook de Duitser verzuimde het af te maken en Sinner kwam op gelijke hoogte, tot groot genoegen van het uitzinnige publiek. De Italiaan speelde echter weer een slordige game en liet Altmaier nogmaals voor de wedstrijd serveren. Een game van meer dan 10 minuten volgde en Altmaier gaf een 40-0-voorsprong uit handen. Het ene na het andere matchpoint werd weggewerkt en de Duitser leek de zenuwen niet de baas te zijn. Hij besloot het duel echter met een sterke service, waarna Sinner een illusie armer afdroop.