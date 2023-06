Tennisser Middelkoop deed aangifte wegens bedreigend bericht

Tennisser Matwé Middelkoop heeft begin dit jaar aangifte gedaan wegens een bedreigend bericht op sociale media. De nummer 23 van de wereld in het dubbelspel vindt dat de sporters het steeds zwaarder te verduren krijgen.

De 39-jarige Middelkoop kreeg het bedreigende bericht binnen voorafgaand aan een wedstrijd op de Australian Open. Het bericht was mogelijk afkomstig van een gokker.

“Of je nou hebt gewonnen of verloren, je krijgt altijd berichten binnen. Zelfs op je WhatsApp. Het zijn soms keiharde bedreigingen, die bij wijze van spreken tot je voordeur komen. Het raakt me. Het hoeft maar één keer verkeerd te gaan. De samenleving is zo verhard”, zei Middelkoop op Roland Garros.

Vaak verwijdert Middelkoop de berichten en besteedt hij er niet te veel aandacht aan, maar begin dit jaar kreeg hij in Melbourne een bericht dat volgens hem te ver ging. Over de inhoud wil hij niets kwijt, “om mensen niet op verkeerde ideeën te brengen”.

Middelkoop bereikte op de Australian Open aan de zijde van Robin Haase de derde ronde. Kort na zijn terugkeer in Nederland stapte hij naar de politie.

Online haat is op Roland Garros een veelbesproken onderwerp. Veel tennissers krijgen te maken met beledigingen en zelfs bedreigingen en het grandslamtoernooi heeft daarop een nieuwe technologie in het leven te roepen om dat tegen te gaan, het zogenoemde Bodyguard. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de binnengekomen reacties te analyseren.