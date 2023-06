Twee jaar schorsing geëist tegen Belgische bondscoach volleybal

Tegen bondscoach Gert Vande Broek van de Belgische volleybalsters is een schorsing van minstens twee jaar geëist voor “psychisch grensoverschrijdend gedrag”, melden diverse Vlaamse media. De eis is afkomstig van de bondsprocureur van Volley Vlaanderen. De tuchtraad doet later deze maand uitspraak. Zijn advocaten bepleiten vrijspraak.

De 56-jarige Vande Broek, die zeventien jaar bondscoach is van de Belgische vrouwenvolleyploeg, kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de getuigenissen.

Vande Broek is momenteel met de volleybalsters in actie in de European Golden League volley. Afgelopen zaterdag wonnen ze hun eerste groepswedstrijd in Kortrijk tegen Bosnië (3-0). Komende zaterdag treffen ze in Beveren Zweden. Later dit jaar (15 augustus-3 september) is het EK volleybal in België.