Lammers: jammer dat samenwerking met Jumbo stopt

Sportief directeur Jan Lammers betreurt het dat Jumbo stopt met de financiƫle steun voor de Formule 1-race in Zandvoort. Het driejarige contract met de Dutch Grand Prix loopt na dit jaar af en wordt niet verlengd.

“Het is jammer dat de samenwerking eindigt”, zei Lammers. “Jumbo is een fijne dynamische partner. We kunnen met veel plezier en trots terugkijken op deze samenwerking. We hebben twee geweldige edities in Zandvoort gehad en ook dit jaar wordt het weer fantastisch.”

Jumbo stopt na dit seizoen ook met de sponsoring van Max Verstappen. Door de steun aan de tweevoudig wereldkampioen stond het bedrijf mede aan de basis van het terughalen van de Grand Prix naar Zandvoort. Lammers prijst de bijzondere instelling van het bedrijf. “Jumbo heeft het succes altijd gedeeld met de gemeenschap. Ze zijn daarom van grote waarde geweest. Het is jammer dat het allemaal zo is gegaan.”

Lammers doelt hiermee op de arrestatie van de oud-Jumbo-baas Frits van Eerd. De auto- en motorsportliefhebber is verdachte in een witwaszaak. “Heel zijn leven staat op zijn kop. Maar het is nog steeds niet duidelijk of het om een strafbaar feit gaat. Straks blijkt over vijf jaar dat dit niet het geval is en dan is er zoveel verloren gegaan”, aldus Lammers.

Hij verwacht dat er snel weer een opvolger voor Jumbo gevonden kan worden. “Er is voldoende belangstelling van sponsors.”