Sabalenka voelt zich niet veilig en slaat persconferentie over

Tennisster Aryna Sabalenka heeft na het bereiken van de vierde ronde op Roland Garros de persconferentie overgeslagen. De nummer 2 van de wereld uit Belarus voelde zich tijdens haar vorige perspraatje naar eigen zeggen niet veilig.

“Na mijn wedstrijd sprak ik met de media zoals ik altijd doe. Ik weet dat er nog altijd vragen komen die meer over de politiek gaan en niet zozeer over mijn tennis”, zei Sabalenka (25) in een uitgewerkt interview met de organisatie.

“Al vele maanden beantwoord ik de vragen op toernooien en was ik heel open over mijn gevoelens en mijn gedachten. De vragen storen me niet na mijn wedstrijden, maar woensdag voelde ik me niet veilig in de persconferentie. Ik moet me veilig kunnen voelen als ik interviews doe met de journalisten na mijn wedstrijden. Voor mijn eigen geestelijke gezondheid en welzijn heb ik besloten mezelf hierbuiten te houden en het toernooi heeft me gesteund in deze beslissing.”

Normaal gesproken zou Sabalenka een persconferentie houden in de grootste persruimte, maar tot de verbazing van journalisten werd de persconferentie niet aangekondigd. Wel werd er enkele uren na de wedstrijd een uitgewerkt interview geplaatst.

Eerder in de week kreeg Sabalenka meermaals vragen over haar steun voor de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. “Ik heb geen commentaar, dus bedankt voor je vraag”, antwoordde de tennisster toen aan de journalist, die toch bleef doorvragen. Iemand van de organisatie moest ertussen komen. “We weten genoeg, het is duidelijk”, counterde de journalist.

Tennissers zijn na iedere wedstrijd verplicht met de pers te praten. Indien ze dat niet doen, moeten ze een boete betalen.

Sabalenka was vrijdag in de derde ronde met 6-2 6-2 te sterk voor de Russin Kamilla Rachimova.