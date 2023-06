Tennisheld Nadal ondergaat operatie aan heupspier

De Spaanse tennisser Rafael Nadal ondergaat een operatie aan een spier in zijn heup. Dat heeft zijn zaakwaarnemer gezegd. De heupblessure liep hij in januari op tijdens de Australian Open en houdt hem al maanden van de tennisbaan. De 22-voudig grandslamwinnaar meldde zich ook af voor Roland Garros, het graveltoernooi in Parijs dat hij veertien keer won.

Zijn zaakwaarnemer Benito Perez-Barbadillo zei dat de resultaten van de operatie zaterdag al worden verwacht.

De 36-jarige Nadal kondigde kortgeleden in een persconferentie aan dat hij de komende maanden niet van plan is toernooien te spelen. Hij wil alle tijd nemen voor volledig herstel van zijn blessure. De operatie zal de revalidatieperiode nog verder verlengen.

“Ik stel geen datum voor mijn terugkeer. Ik moet bekijken hoe mijn lichaam reageert. Ik zal proberen 100 procent klaar te zijn voor volgend jaar, en dat zal wel het laatste jaar in mijn carrière worden”, zei de Spaanse gravelspecialist tijdens de bijeenkomst op 18 mei.