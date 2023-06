Tennisser Alcaraz zet in Parijs Shapovalov aan de kant

Tennisser Carlos Alcaraz heeft in de derde ronde van Roland Garros gewonnen van Denis Shapovalov, de nummer 26 van de plaatsingslijst. De Spaanse nummer 1 van de wereld zette de Canadees in drie sets met overtuiging aan de kant, 6-1 6-4 6-2.

Alleen in het tweede bedrijf had Alcaraz het even lastig en kwam hij op een achterstand van 1-4. Daarna trok hij de set alsnog naar zich toe, om verder niet meer in de problemen te komen. “Ik maakte in de tweede set gewoon te veel fouten”, zo keek Alcaraz terug. “Maar ik heb me daardoor niet in de war laten brengen, ik wist dat het wel goed zou komen. De kansen kwamen weer en die heb ik benut. Ik ben tevreden.”

Zijn volgende tegenstander is een generatiegenoot, de 21-jarige Italiaan Lorenzo Musetti.

Alcaraz (20), vorig jaar winnaar van de US Open, geldt bij de absentie van de geblesseerde Rafael Nadal als de grote favoriet in Parijs. Mogelijk treft hij Novak Djokovic in de halve finale. De als derde geplaatste Serviër rekende eerder op de dag in drie sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.