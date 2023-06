Verstappen domineert vrije trainingen voor Grote Prijs van Spanje

Max Verstappen heeft de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Spanje gedomineerd. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull was in zowel de eerste als de tweede sessie de snelste op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona.

De Nederlander klokte zijn snelste ronde in de tweede training met een tijd van 1.13.907. Hij was 0.170 seconde sneller dan thuisrijder Fernando Alonso in zijn Aston Martin. De Duitser Nico Hülkenberg noteerde enigszins verrassend de derde tijd in zijn Haas. Hij gaf 0,270 seconde toe op Verstappen.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, zette in de eerste training nog de tweede tijd neer, maar moest in de tweede sessie genoegen nemen met de vierde tijd. Hij was 0,312 seconde minder snel dan Verstappen.

Nyck de Vries reed de zestiende tijd in zijn AlphaTauri en dat was beduidend minder goed dan zijn resultaat in de eerste training, waarin hij de vierde tijd reed. De verschillen in de tweede training waren echter veel kleiner dan in de eerste sessie, toen Verstappen erboven uitstak.

Met de Grote Prijs van Spanje staat zondag de zevende race van het seizoen op het programma. De coureurs van Red Bull verdeelden de hoofdprijzen bij de eerdere zes. Verstappen was vier keer de snelste, Pérez won twee keer. In de WK-stand leidt Verstappen met 39 punten voorsprong op Pérez. Alonso staat derde op 51 punten van de leider.

Zaterdag rijden de coureurs eerst de derde vrije training en daarna de kwalificatie. Verstappen won vorig jaar de race in Barcelona en ook in 2016. Toen boekte hij als jongste coureur ooit – hij was 18 jaar en 228 dagen oud – zijn allereerste zege in de Formule 1.