Wielrenner Evenepoel maakt rentree in Ronde van Zwitserland

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel maakt zijn rentree in de Ronde van Zwitserland. De regerend wereldkampioen kwam niet meer in actie sinds hij vorige maand als klassementsleider vanwege corona de Giro d’Italia voortijdig moest verlaten.

De Zwitserse etappekoers gaat op 11 juni van start. Evenepoel doet later deze maand ook mee aan de Belgische kampioenschappen op de weg en bij de BK tijdrijden. Volgens Evenepoel was het best lastig een nieuw traject voor de rest van het seizoen uit te stippelen, omdat hij zich had gericht op de Giro. “Het is erg jammer dat dit mis is gegaan. Maar ik denk dat de Ronde van Zwitserland weer een goede wedstrijd is om te beginnen”, aldus Evenepoel.

Vorig jaar won hij in Zwitserland de slottijdrit. Hij kijkt er ook naar uit zijn tijdrittitel te verdedigen bij nationale kampioenschappen. “Daarna ga ik op hoogte trainen in Val di Fassa en Van daaruit kan ik dan vooruitkijken naar de WK op de weg.”