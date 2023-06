Atlete Kipyegon belooft nog snellere tijden na wereldrecord

De Keniaanse atlete Faith Kipyegon heeft gewaarschuwd dat er nog meer aankomt na haar wereldrecord op de 1500 meter. Kipyegon verbrak bij de Diamond League in Florence vrijdagavond met 3.49,11 het record van Genzebe Dibaba uit Ethiopiƫ (3.50,07), maar liet na afloop weten nog sneller te willen.

De 29-jarige Keniaanse zal vrijdag bij de Diamond League-wedstrijd in Parijs de 5000 meter lopen. Daarna gaat ze weer trainen in Kenia en dan volgt er mogelijk opnieuw een poging het record op de 1500 meter te breken bij de Diamond League van Monaco op 21 juli.

“Er komt nog meer. Ik werk er nog aan om sneller te lopen dan dit, dan 3.49”, waarschuwde Kipyegon alvast. “Dit was speciaal en dat gaan we nu vieren. Dan zullen we zien wat er gebeurt in Monaco.”