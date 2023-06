Tennisser Koolhof naar kwartfinales dubbeltoernooi Roland Garros

Tennisser Wesley Koolhof heeft zich met zijn Britse partner Neal Skupski geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. Het als eerste geplaatste duo was op het grandslamtoernooi in Parijs in twee sets te sterk voor de Kazach Aleksandr Nedovjesov en Miguel Ángel Reyes-Varela uit Mexico: 7-5 6-4.

Koolhof en Skupski begonnen goed, maar gaven een break voorsprong in de eerste set ook weer weg. Met een break aan het einde van de set was er toch de winst met 7-5. In de tweede set ging het lang gelijk op. Maar op 4-4 slaagden de Nederlander en de Brit er in een lange game toch in een breakpoint te benutten. Koolhof kon vervolgens serveren voor de wedstrijd en het duo benutte het eerste van drie matchpoints.

In de kwartfinales treffen Koolhof en Skupski de winnaars van de partij tussen Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië die het opnemen tegen de Braziliaan Marcelo Melo en de Australiër John Peers.

De 34-jarige Koolhof is al enige tijd de beste dubbelspeler ter wereld, een eindzege op een grandslamtoernooi heeft hij nog niet op zijn palmares staan. Koolhof pakte vorig jaar op Roland Garros wel de zege in het gemengd dubbelspel, samen met de Japanse Ena Shibahara, maar die titel verdedigt hij dit jaar niet.