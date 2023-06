Tennisser Ruud stuurt Zhang naar huis op Roland Garros

Tennisser Casper Ruud uit Noorwegen heeft ten koste van de Chinees Zhang Zhizhen de vierde ronde bereikt van Roland Garros. De als vierde geplaatste finalist van vorig jaar won in Parijs in vier sets: 4-6 6-4 6-1 6-4.

Zhang kon als eerste Chinese tennisser sinds Kho Sin-Khie in 1936 de laatste zestien in Parijs halen. De nummer 71 van de wereldranglijst, die voor dit toernooi nog geen partij in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi had gewonnen begon goed en won de eerste set tegen Ruud met 6-4. Een break tegen op 5-4 kostte hem echter de tweede set. Ruud won daarna gemakkelijk de derde set en had ook genoeg aan een break in de vierde set om de partij uit te kunnen serveren.

De Noor, die vorig jaar de finale verloor van Rafael Nadal, neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Nicolas Jarry en de Amerikaan Marcos Giron.