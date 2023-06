Verstappen leidt door regen ontsierde derde training in Barcelona

Max Verstappen heeft derde vrije training van de Grote Prijs van Spanje als snelste afgesloten. De meeste teams kwamen in de training nauwelijks in actie omdat het zacht regende bij het Circuit de Catalunya nabij Barcelona.

Verstappen zette vroeg in de kwalificatie een tijd van 1.13,664 neer in de Red Bull. Daarmee was de regerend wereldkampioen 0,250 seconde sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez. Lewis Hamilton volgde in de Mercedes op 0,408 seconde.

Nyck de Vries zette de twaalfde tijd neer in de AlphaTauri. Hij was 1,029 seconde langzamer dan Verstappen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda was een fractie sneller en zette de negende tijd neer.

Verstappen was in de eerste en tweede sessie vrijdag ook de snelste. De kwalificatie volgt zaterdagmiddag om 16.00 uur.