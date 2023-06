Volleybalsters verliezen in Nations League ook van China

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vierde en laatste wedstrijd van de Nations League verloren. Oranje boog in het Japanse Nagoya in vier sets voor China: 3-1. De setstanden: 27-25 23-25 25-22 25-20.

De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski verzuimde in de eerste set twee setpoints te benutten en zag China wel toeslaan op 26-25. In de tweede set gaf Oranje twee keer een voorsprong uit handen, maar was met 25-23 toch de sterkste. De speelsters kwamen na het verlies in de derde set nog goed terug in de vierde set. Maar in de slotfase namen de Chinese speelsters toch afstand en benutten op 24-20 hun eerste matchpoint.

Koslowski begon tegen het nog ongeslagen China met Sarah van Aalen, Indy Baijens, Eline Timmerman, Nova Marring, Elles Dambrink, Jolien Knollema en libero Florien Reesink.

De pas 21-jarige Marring viel op door haar grote aandeel in de aanval van Oranje. Met 21 punten, waaronder vier aces, werd ze topscorer aan de kant van Oranje. Knollema was goed voor 17 punten en Dambrink voor 12.

De ploeg van Koslowski verloor eerder al van Duitsland (3-1), Braziliƫ (3-0) en de Dominicaanse Republiek (3-2). Nederland speelt deze maand ook nog wedstrijden voor de Nations League in Hongkong en Bangkok.