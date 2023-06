Belgische renster Bossuyt positief bij dopingcontrole

De Belgische wielrenster Shari Bossuyt heeft positief getest bij een dopingcontrole. Haar team Canyon/Sram Racing heeft haar voorlopig op non-actief gezet.

De 22-jarige Bossuyt reageerde positief na haar ritzege in de derde etappe van de Ronde van Normandi├ź in maart. In haar urine zijn sporen van letrozole metabolite gevonden. De Belgische veldrijder Toon Aerts is vorig jaar door de internationale wielrenunie UCI voor twee jaar geschorst nadat hij positief had getest op dit middel, dat de afbraak van testosteron en anabole stero├»den remt. Hij is tegen de schorsing in beroep gegaan.

Bossuyt won vorig jaar bij de wereldkampioenschappen op de baan in Frankrijk met Lotte Kopecky goud op de koppelkoers. Ze heeft aangeven maandag op haar positieve test te reageren.