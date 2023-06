Brons voor synchroonzwemsters De Brouwer en Steenbeek in Spanje

Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek hebben bij de Super Final van de World Aquatics World Cup in het Spaanse Oviedo een bronzen medaille behaald op het onderdeel vrije kür. Het Nederlandse duo kreeg 214,3355 punten. Het goud was voor Shelly Bobritsky en Ariel Nassee uit Israël (225,7915). De Oekraïense zussen Maryna en Vladyslava Aleksiiva eindigden als tweede met 217,1771 punten.

Zaterdag werden Steenbeek en De Brouwer vierde bij de technische kür met 239,9966 punten.

Bondscoach Esther Jauma was tevreden over het duet. “Sinds de laatste World Cup in Egypte hebben we de moeilijkheidsgraad behoorlijk verhoogd. De resultaten in Oviedo geven veel vertrouwen voor de komende wedstrijden.” Voor De Brouwer en Steenbeek staan de komende periode de Europese Spelen en wereldkampioenschappen in Japan op het programma.