Fransman Démare sprint naar zege in Brussels Cycling Classic

Arnaud Démare heeft voor de tweede keer de Brussels Cycling Classic gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ was tijdens de 103e editie de snelste in de sprint. De Deen Tobias Lund Andresen werd tweede en de Belg Jordi Meeus derde.

Démare, die de wedstrijd in Brussel in 2017 al eens op zijn naam schreef, volgde Taco van der Hoorn als winnaar op. De Nederlandse coureur van Intermarché-Circus-Wanty deed zondag niet mee omdat hij nog niet hersteld is van de hersenschudding die hij begin april bij een val in de Ronde van Vlaanderen opliep.