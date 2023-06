Koppel gediskwalificeerd bij Roland Garros na raken ballenmeisje

Tennisster Miya Kato en haar Indonesische partner Aldila Sutjiadi zijn gediskwalificeerd in de vierde ronde van het dubbelspel op Roland Garros nadat Kato per ongeluk een ballenmeisje had geraakt. De Japanse sloeg de bal weg toen ze een punt had gemaakt, maar die bal kwam achter op het hoofd van het meisje terecht.

Kato bood excuses aan het huilende meisje aan. Ze kreeg aanvankelijk een waarschuwing, maar tegenstandsters Sara Sorribes Tormo en Marie Bouzkova waren het daar niet mee eens. Het Spaans-Tsjechische duo stelde dat Kato volgens de regels gediskwalificeerd moest worden. De hoofdscheidsrechter werd erbij gehaald en hij besloot dat Kato niet meer door mocht gaan. Op dat moment stonden de Japanse en de Indonesische 3-1 voor in de tweede set, nadat zij de eerste set hadden verloren.