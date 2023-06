Leclerc start vanuit pitstraat na aanpassingen aan zijn Ferrari

Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft na zijn beroerde kwalificatie van zaterdag voor de Grote Prijs van Spanje nog wat laten sleutelen aan zijn auto. Tijdens een ongeoorloofd moment is de ophanging van de auto aangepast, waardoor de rijder van Ferrari zondagmiddag vanuit de pitstraat start. Leclerc was na zijn slechte kwalificatie al veroordeeld tot de negentiende startplek.

Leclerc klaagde na zijn zwakke sessie over zijn “onbestuurbare” Ferrari. “Er is duidelijk iets niet goed”, zei hij bij Viaplay. “Dat moeten we checken en dan zien we wel hoe het morgen gaat.” Volgens berichten in de media is het zijn team niet gelukt om het probleem te identificeren, waardoor is besloten om hele afstelling van de ophanging te veranderen.

Ook Williams-coureur Logan Sargeant, die als laatste vanaf de grid zou starten, begint vanuit de pitstraat vanwege aanpassingen aan zijn auto.

Topfavoriet en klassementsleider Max Verstappen vertrekt vanaf poleposition. Sergio PĂ©rez, zijn grootste concurrent en tevens teamgenoot bij Red Bull, begint als elfde nadat hij in de tweede fase van de kwalificatie in de grindbak was beland.