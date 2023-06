Motorrijder komt om het leven na botsing met deelnemer EK Ironman

Een motorrijder is om het leven gekomen nadat hij in botsing was gekomen met een deelnemer aan de Ironman in Hamburg.

Het ongeluk gebeurde toen de wedstrijd bijna twee uur bezig was. De motorrijder reed met een cameraman, die beelden maakte van de wedstrijd. Hij botste frontaal met een triatleet op de fiets. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp voor de motorrijder mocht niet baten. De deelnemer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar, aldus de organisatie. De cameraman raakte lichtgewond.

Ondanks het dodelijke ongeval ging de wedstrijd door. Bij de Ironman moeten de deelnemers 3,8 km zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. De wedstrijd in Hamburg geldt als EK.